Emma Watson | Carneiro (21/03 - 19/04) - No início do ano vai sentir uma maior vontade de se proteger e cuidar da sua vida emocional ‒ ou até de explorar novos caminhos, como a psicologia e a espiritualidade. Agora, as suas maiores preocupações estão relacionadas com as suas relações e a sua situação financeira, a estabilidade e o conforto. Profissionalmente, o ano começa de forma ambiciosa, mas pode vir a sentir que alguém está a tentar ganhar poder e autoridade e pode ter de lidar com algumas situações de stress ao longo de 2018. Em março, abril e maio vão surgir mais obstáculos, mas só vão servir para ganhar mais responsabilidade e experiência. Junho vai ser o mês do romance – que se prolonga durante todo o verão. Vai voltar a encontrar alguém de quem gosta e este reencontro vai ter novas repercussões na sua vida. A situação pode ser complicada porque estes novos compromissos exigem que outras relações acabem, mesmo que mais tarde voltem a fazer sentido. De setembro a dezembro vai conhecer pessoas maravilhosas, mas que estão a viver um processo de mudança. Esta vai ser uma altura de grande entusiasmo, que culmina harmoniosamente em novembro.