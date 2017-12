Primark apresenta coleção primavera-verão 2018

Club Mix – é a tendência old school inspirada na cultura jovem dos anos 90 com o estilo das bandas rock femininas. A paleta de cores é em tons pastel luminosos, que contrastam com o branco. Denims com lavagens mais claras combinam-se com t-shirts que recuperam os desenhos animados da infância. É uma linha mais leve e descomprometida, que também apresenta t-shirts e bodies com lantejoulas. – Jaqueta de ganga (€19), vestido (€16), calças de ganga (€19) e sapatos (€14), tudo Primark.