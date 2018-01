Os melhores looks de beleza da passadeira vermelha dos Grammys 2018

Lana Del Rey | Com uma pele bem iluminada e sem abrir mão do delineado dos olhos que virou o seu look de assinatura, Lana Del Rey quebrou a monotonia dos lábios nude e cabelo simples escovado com um acessório na cabeça Art Deco com estrelas brilhantes.