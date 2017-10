Os hotéis mais assombrados do mundo

Dalhousie Castle (Escócia) | Foi construído no século XIII e consta que o fantasma de Sir Alexander Ramsay, conhecido pela sua bravura em várias batalhas, costuma passear-se por ali. Em 1342, terá sido ali que morreu à fome, depois de capturado e preso nas catacumbas do castelo por William Douglas (um nobre que invejava as conquistas de Ramsay).