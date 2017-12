Os destinos de ski mais luxuosos

St. Regis Deer Valley, Utah, Estados Unidos | Este resort fica nas Wasatch Mountains e conta com uma piscina aquecida ao ar livre e um encantador terraço onde pode assistir ao pôr do sol. Sempre que quiser deixar a tranquilidade e dar uma volta até à cidade, basta apanhar o teleférico particular do hotel.