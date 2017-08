Os 10 melhores países para as mulheres viverem

SUÉCIA | Este é um país campeão no que toca aos direitos das mulheres: tem uma das políticas de apoio à parentalidade melhores do mundo para ambos os sexos (os pais têm direito a 480 dias de licença pagos na totalidade e divididos entre ambos), as mulheres têm direito a cuidados pré-natais gratuitos ou subsidiados e metade dos ministros do governo são mulheres.