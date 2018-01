Noivas 2018: as 10 tendências para esta primavera

Off-the-shoulder - Os ombros das noivas desta primavera querem-se destapados e adornados com pormenores que tornam esta zona do corpo ainda mais elegante. Neste tipo de vestidos, as mangas ganham protagonismo e o uso de materiais como a renda ou o tule são tendência. | Victoria Kyriakides