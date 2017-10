Mulheres de Hollywood partilham histórias de abuso

BLAKE LIVELY | A atriz teve uma má experiência com um maquilhador: “Ele cmeçou a dizer coisas inapropriadas, e insistia em por-me o batom com o dedo dele. Uma vez eu estava a dormir no set de gravações, acordei e ele estava a filmar-me. Eu estava vestida, mas foi algo muito voyeurista e assustador de se fazer. Depois de três meses a queixar-me disso aos estúdios, um dia chamaram-me e disseram ‘Precisamos de falar contigo’. Eu pensei, bom, finalmente vão fazer alguma coisa em relação a este homem. E eles disseram ‘O teu cão fez as necessidades atrás da casa de banho, no teu quarto e o nosso encarregado de limpeza teve que ir limpar. Isto é algo muito grave e não podemos permitir que volte a acontecer’”