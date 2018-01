Mar adentro

O restaurante é o elemento principal do Papaya Playa Beach Club. Mesas com bancos em forma de anfiteatro, apropriados para apreciar a praia como um espetáculo. O espaço conta com um bar com dois níveis e uma torre construída em madeira para apreciar ainda melhor a paisagem. Quanto à comida, o menu tem fortes influências das tradições Maia e mexicanas, com um toque de experimentação. Esta cozinha caracteriza-se também pelos ingredientes locais e por receber, ocasionalmente, chefs convidados.