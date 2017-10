Fotogalerias

Máxima: 29 anos em capas

Estamos em mood de festa. A Máxima celebra 29 anos neste mês de outubro e chega às bancas com uma nova imagem e novos conteúdos. Decidimos, por isso, comemorar com momentos e imagens da história da revista. Para já, fique com as capas de todas as edições de outubro. Máxima - 25 anos de celebração!