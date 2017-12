El Corte Inglés transforma 7º piso em espaço de alta gastronomia

Tasca Chic: Com a assinatura do chef José Avillez, a Tasca Chic apresenta-se como sofisticada, contemporânea e acolhedora. Aqui, o chef promete os sabores genuínos das tascas tradicionais, acrescentados do espírito chique e cosmopolita de Lisboa. Um espaço com serviço atento e repleto de detalhes, pensado para quem gosta de comer bem.