Beleza solidária

Assinatura infantil: Anton Beill é um apaixonado por ingredientes naturais. Gosta de misturá-los em receitas caseiras para aplicar ao cabelo e foi com base nesta paixão que compôs a sua própria linha de produtos capilares. A sua mais recente criação para meninas, inspirada na sua filha Caroline, e com embalagem desenhada pela mesma, é o óleo hidratante Nº7 Caroline’s Signature (150 ml, €25,90). Por cada produto de criança ou no pack Mãe e Filha (€49,90), €1,50 e €2,50, respetivamente, revertem a favor da instituição Pulane Children’s Centre, que apoia crianças desfavorecidas no Lesoto.