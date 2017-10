Fotogalerias

Au revoir, Colette: 9 perguntas a uma das fundadoras

A loja, santuário do cool que se tornou um espaço de referência no universo da moda, vai fechar as portas em dezembro, vinte anos depois da sua inauguração. E depois do adeus? Falámos com a cofundadora Sarah Andelman, filha de Madame Colette.