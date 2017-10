As mayors do mundo

As mayors do mundo

Susanna Madora Salter (1860-1961), de Argonia, uma cidade que tem hoje cerca de 500 habitantes no estado americano do Kansas, terá sido a primeira presidente de Câmara. Escolhida, em 1887, pelo Partido Proibicionista (que se opunha à venda e consumo de bebidas alcoólicas), foi também a primeira mulher a desempenhar um cargo político nos Estados Unidos da América. Aparentemente, ninguém esperava que Salter fosse eleita. Um grupo de homens inscrevera o seu nome numa lista que só foi conhecida no dia da votação, apenas para “humilhar e desencorajar” as mulheres de concorrerem. Venceu com maioria de dois terços.