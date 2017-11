Fotogalerias

A rainha: 70 anos de casamento, 65 de reinado

Isabel II de Inglaterra completa, em 20 de Novembro, 70 anos de casamento com o príncipe Filipe. Uma relação que já conta mais anos do que o seu reinado é o ponto de partida para tentarmos descodificar um pouco do que torna especial esta monarca com uma popularidade crescente.