8 alimentos a evitar (se quer perder peso)

Qualquer lanche que contenha apenas hidratos de carbono - Não é preciso cortá-los totalmente mas os lanches que contêm uma combinação com gorduras saudáveis e proteínas levam mais tempo a digerir, e, portanto, vai deixá-la saciada durante mais tempo. Pense em lanches como pequenas refeições que devem ser equilibradas. Prove bolachas de grãos inteiros com queijo com baixo teor de gordura, por exemplo.