7 Truques para poupar em compras online

Comprar a meio da semana | Acredite ou não, o dia que escolhemos para fazer compras online pode fazer toda a diferença. Geralmente, é a meio da semana que as marcas fazem saldos ou descontos, como forma de estimular as vendas. É mais provável conseguir um desconto de 20 por cento, por exemplo, entre 3ª e 5ª feira do que durante o fim de semana, altura em que as marcas sabem que os clientes estão mais online.