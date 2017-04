pub

A polémica rebentou no início de 2015, com o surto de sarampo na Disneylândia, na Califórnia. Agora, também Portugal está em alerta com os 23 casos de sarampo diagnosticados desde o início de janeiro. Só em abril, a Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou 12 casos. Relembramos o artigo que publicámos há dois anos, da jornalista Paula Cristóvão Santos.



A epidemia acontece 15 anos após a doença ter sido considerada erradicada nos Estados Unidos e, segundo as entidades de saúde, deve-se ao crescimento do movimento antivacinas no país. Um grupo de pediatras comunicou já a decisão de rejeitar pacientes que tenham decidido não vacinar os seus filhos. E na Austrália, a ‘sanção’ pode ir mais longe: também aqui, a vacinação é uma opção dos pais, mas caso o parlamento aprove a proposta de lei, serão retirados os subsídios aos que optarem por não vacinar. O movimento antivacinação alastra-se ainda a países como Alemanha e Holanda, contrastando com o caso de Portugal, que tem (ainda) das melhores taxas de vacinação do mundo. A decisão de não vacinar as crianças deve-se a várias razões, como a falta de confiança nas vacinas. A Organização Mundial da Saúde contrapõe e explica que não passa de um mito.

As vacinas têm vários efeitos secundários que ainda são desconhecidos. Falsas As vacinas são muito seguras. As reações às vacinas são geralmente temporárias e pouco significativas, como um braço dorido ou febre baixa. Episódios de saúde graves são raros e cuidadosamente monitorizados e investigados. Terá muito mais probabilidades de vir a sofrer gravemente por uma doença que pode ser evitada por uma vacina do que por uma vacina. Por exemplo, o sarampo pode causar encefalite e cegueira

Mãe de três crianças, de 11, oito e cinco anos "Além das vacinas que fazem parte do plano nacional de vacinação e que sinto como obrigatórias por esse motivo, várias outras existem que se encontram fora dessa obrigatoriedade e que a pediatra entende que devo dar. E se a pediatrav prescreve, quem sou eu para dizer que não? É claro que existem doenças e doenças. Há aquelas doenças cuja vacina pode evitar,b mas que não são perigosas ao ponto de colocar em risco a vida da criança (exemplo: varicela), mas outras há que de tão graves podem levar a mazelas permanentes ou mesmo à morte. Penso que vacinar as crianças é a melhor forma de evitar que sejam contagiadas por determinadas doenças. O meu filho do meio, por exemplo, já teve cinco internamentos por gastroenterite (rotavírus). Por altura do seu nascimento, não se ouvia falar muito desta vacina, apesar de já existir. Por sua vez, o meu filho mais novo foi vacinado e nunca teve uma gastroenterite. Na minha opinião, as consequências da decisão de não vacinar os filhos podem tomar sérias proporções. Doenças como o sarampo e a tuberculose, por exemplo, estão espalhadas por todo o mundo e podem trazer graves consequências a quem as contrai. No entanto, é de lamentar que certas vacinas, por se encontrarem fora do plano, não tenham qualquer comparticipação do Estado e só estejam ao alcance de algumas famílias, deixando de fora inúmeras crianças que, naturalmente, estarão mais vulneráveis a contrair determinadas doenças."





NÃO Ana Lourenço

30 anos, mãe de uma criança com três anos

"A minha filha só recebeu a BCG. Estava ainda no hospital. Na altura, ainda não estava muito segura sobre o que fazer. A VHB foi a primeira vacina que decidimos não administrar por ter um risco de contágio mínimo na infância. Depois, quanto mais pesquisei mais difícil se tornou vacinar, mas é uma decisão complexa e solitária. Por um lado, estão os ingredientes incluídos nas vacinas e os seus possíveis efeitos secundários. Por outro, o facto de o processo de imunização não acontecer de forma natural. E ainda o perigo de sobrecarregarmos um sistema imunitário imaturo com uma diversidade de agentes infeciosos, o que dificilmente ocorreria naturalmente. Claro que reconheço que existem riscos em não vacinar. O que tentamos fazer é manter a criança saudável, de forma a estar o mais apta possível a lidar com a doença, e acredito que factores como a amamentação e nutrição são fundamentais. Também sabemos que a maioria destas doenças já estava em declínio antes da introdução das vacinas, sobretudo graças ao saneamento básico. A minha filha tem quase três anos e tem sido bastante saudável. Pessoalmente, não tive muitos problemas por não vacinar. Vivemos na Noruega e, embora na generalidade os médicos não concordem, respeitam a decisão. Pelo contacto que tenho com outros pais nas mesmas circunstâncias em Portugal, a pressão social é maior."



