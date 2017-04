A conhecida marca de fraldas Dodot desenvolveu um estudo que revela haver uma nova geração de pais muito envolvida no cuidado diário dos filhos, procurando novas formas de aumentar o tempo de qualidade que passa com eles.

O estudo resulta de um inquérito online que avaliou os hábitos dos pais no cuidado dos filhos. Segundo os resultados, 88% dos pais portugueses realizam tarefas de cuidado do bebé diariamente, 81% dos quais mudam regularmente a fralda aos seus bebés. Os números levaram à conclusão de que homens com filhos entre os 0 e os 4 anos pertencem a uma nova geração de paisque tenta afastar-se dos estereótipos das gerações anteriores. Hoje em dia, um em cada dois pais assume tarefas do cuidado diário dos filhos.

Vejamos então algumas das tarefas que os pais realizam diariamente: 87% brincam com eles, 49% mudam as fraldas, 55% dão as refeições, 51% vão deitá-los ou adormecê-los e 55% revelam que a atividade preferida é "passear ou ir ao parque".Um em cada 10 paisafirma que dar banho é o seu momento preferido e dois em cada 10preferem adormecer ou acordar os pequeninos.

Nos dias de hoje, praticamente metade dos pais portugueses reconhece que gostaria de passar mais tempo com os seus filhos, ainda que 42% considerem que conciliam a vida profissional e a paternidade de forma adequada.

Outro dado relevante diz respeito ao facto de 84% dos inquiridos afirmarem que usufruíram da baixa de paternidade com os seus bebés, o que demonstra bem as diferenças destes "novos" pais relativamente às gerações anteriores. O estudo revela ainda que 81% dos pais consultam o pediatra para esclarecer dúvidas sobre os seus filhos.Ainda assim, a Internet tem um papel cada vez mais importante para esta geração de homens, com 65% a afirmarem que consultam a Internet para obter respostas. Destes, 9 em cada 10 informam-se através de blogues e websites especializados em cuidado infantil.





Ângela Mata