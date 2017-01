pub

Em março do ano passado, Ryshell Castleburry, um tatuador da Flórida, partilhou na sua página de Facebook uma conversação imaginária entre um homem e o seu psiquiatra. Esse post tornou-se de tal forma viral que acabou por ser partilhado mais de 300 mil vezes, conta com mais de 600 mil reações e mais de 400 comentários.

Basicamente a conversa fictícia aborda o trabalho diário das mães e donas de casa.

O post foi este:

"A minha mulher não trabalha. A minha mulher não trabalha!!!

Conversação entre um marido (M) e um psicólogo (P):

P: O que faz para ganhar a vida, Senhor Rogers?

M: Trabalho como contabilista num banco.

P: E a sua esposa?

M: Não trabalha. Ela é dona de casa.

P: Quem prepara o pequeno almoço para a sua família?

M: A minha mulher porque ela não trabalha.

P: A que horas se levanta a sua mulher?

M: Levanta-se cedo para organizar tudo. Prepara o almoço para as crianças, assegura-se de que estão bem vestidos e penteados, que tomam o pequeno-almoço, que lavam os dentes e que levam tudo para a escola. Acorda o bebé e muda-lhe a fralda e a roupa. E também o amamenta.

P: E como vão os seus filhos para a escola?

M:Leva-os a minha mulher, porque ela não trabalha.

P: Depois de os levar à escola, o que faz ela?

M: Normalmente pensa logo em coisas que tenha que fazer aproveitando que está na rua, para não ter que tirar e por muitas vezes a cadeira do carro, como pagar contas ou ir às compras ao supermercado. Às vezes, sim, esquece-se de qualquer coisa, e tem que fazer a viagem outra vez, com o bebé atrás. Quando regressa a casa tem que alimentar o bebé novamente, mudar-lhe a fralda e adormecê-lo. Orienta a cozinha e de seguida encarrega-se da roupa e da limpeza da casa. Porque ela não trabalha.

P: À noite, depois de regressas do trabalho, o que faz você?

M: Descanso, claro. Enfim, estou cansado de um dia inteiro a trabalhar no banco.

P: O que faz a sua mulher à noite?

M: Faz o jantar, serve-o aos meus filhos e a mim, lava os pratos, arruma uma vez mais a casa, assegura-se que o cão está em casa e guarda os restos do jantar. Depois de ajudar os miúdos com os trabalhos de casa, veste-lhes o pijama e muda a fralda do bebé; dá-lhes um copo de leite e verifica se eles lavam os dentes. Já na cama acorda várias vezes para dar de mamar ao bebé e mudar-lhe as fraldas caso necessário enquanto descansamos. Porque ela não tem que se levantar cedo para ir trabalhar.

Esta é a rotina diária de muitas mulheres em todo o mundo, começando pela manhã e continua até altas horas da noite… A isto se chama ‘não trabalhar’? Ser dona de casa não tem diplomas, mas tem um papel importantíssimo na vida de uma família! Aproveita e aprecia a tua mulher, mãe, avó, tia, irmã, filha… porque o seu sacrifício não tem preço. Alguém lhe perguntou ‘És uma mulher que trabalha ou és só dona de casa?’. Ela respondeu: ‘Eu trabalho como mulher da casa, 24 horas por dia.’. Sou uma mãe. Sou uma mulher. Sou uma filha. Sou o alarme despertador. Sou a cozinheira. Sou a mulher das limpezas. Sou a mestra. Sou a babysitter. Sou a enfermeira. Sou a trabalhadora manual. Sou a agente de seguros. Sou a conselheira. Sou a que consola. Não tenho férias. Não tenho direito a ficar doente. Não tenho um dia livre. Trabalho de dia e de noite. Estou de guarda o tempo todo. Não recebo ordenado e…ainda assim continuo a ouvir a frase ‘Mas o que fazes o dia inteiro?’."

No fim de contas, um simples post que tinha como intenção ser um reconhecimento a ‘todas as mulheres que dedicam as suas vidas ao bem-estar das suas famílias’ acabou por transformar-se numa autêntica bomba desencadeadora de um debate mundial sobre o tema.





Por Ângela Mata