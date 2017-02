Nine by Savannah Miller na Debenhams (€480)

Savannah Miller é irmã da atriz inglesa Sienna Miller e já há muito que conta com um percurso no mundo da moda. Em 2012 criou, ao lado da irmã, a marca Twenty 8 Twelve, chegando mesmo a ter uma boutique na zona de Notting Hill, em Londres. A marca não teve continuidade, mas a designer tem realizado outros trabalhos em nome próprio.Agora lança uma nova coleção de vestidos de noiva, em colaboração com a Nine nos armazéns Debenhams , em Londres. Savannah surgiu, entretanto, na revista britânica Brides com alguns dos vestidos desta linha, mostrando que se trata de uma coleção inspirada num estilo boho/country, à moda antiga inglesaA designer tem ainda uma série de vestidos de noiva disponíveis nos espaçosem Londres, e na sua página oficial