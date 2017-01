Pode parecer apenas um ditado popular, mas tem um grande fundo de verdade. No Dia Internacional do Riso, dizemos-lhe porque deve rir. Muito. E várias vezes ao dia.

Independentemente da fase da vida, o riso funciona como catalisador energético, capaz de nos manter motivados e felizes, prontos para enfrentar dificuldades. Além disso, traz benefícios fisiológicos, psicológicos e espirituais, tornando-nos pessoas mais agradáveis e confiantes aos olhos do outro. Vários estudos têm vindo a comprovar, de um ponto de vista científico, esses mesmos benefícios:





- Liberta substâncias fundamentais para a saúde, como a dopamina, serotonina e endorfina, proporcionando bem-estar físico e emocional.

- Reduz as hormonas do stress – cortisol e adrenalina – e acalma a tensão do corpo.

- Aumenta a absorção de oxigénio pelos pulmões, levando a uma maior inalação de ar, o que contribui para a redução de problemas respiratórios.

- Aumenta a circulação de sangue e consequentemente a oxigenação de todas as células, tecidos e órgãos.

- Fortalece o sistema imunitário, evitando infeções.

- Estimula os músculos da face (esticando a pele e retardando o surgimento de rugas) e do abdómen. A este nível, os movimentos do riso fazem uma espécie de massagem no sistema gastrointestinal, melhorando a digestão.

Curiosidades:

- O cérebro humano não consegue distinguir o riso espontâneo do riso induzido. O que quer dizer que forçar-se a rir ou a sorrir pode melhorar o humor.

- Rir 10 a 15 minutos por dia pode queimar entre 10 e 40 calorias.

- O riso é contagioso. Experiências mostraram que o facto de apenas ouvir gargalhadas gravadas de outras pessoas pode provocar acessos de riso.

- A área no cérebro atingida durante o riso é a mesma que é accionada quando comemos chocolate.

- Rimos 30 vezes mais quando estamos acompanhados.





O nosso guru das gargalhadas

Aqui na redação, há um homem que já nos conquistou pelo riso. Jimmy Fallon, apresentador do The Tonight Show, é o mais consensual. As celebridades também o adoram e parecem estar sempre preparadas para aceitar os seus desafios: no programa do humorista norte-americano, Morgan Freeman e Helen Mirren usaram gás hélio para conversar, Kevin Hart andou numa montanha russa e visitou uma casa assombrada, Tom Cruise partiu ovos na cabeça, Emma Stone e Joseph Gordon-Levitt arrasaram em batalhas de playback, e muito mais. Fique com um dos seus vídeos mais divertidos.











Por Mafalda Sequeira Braga