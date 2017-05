As portuguesas Cuca Roseta e Vanessa Martins estiveram no desfile que revelou a coleção Atelier Pronovias 2018 no Museu Nacional de Arte da Catalonia, em Barcelona.

A marca Pronovias reuniu cerca de 2000 convidados para a apresentação da coleção Atelier Pronovias 2018. O Museu Nacional de Arte da Catalonia, em Barcelona, foi o cenário de sonho de um desfile com o tema Wish, sob o qual desfilaram celebridades portuguesas e internacionais. Na plateia, além das portuguesas Vanessa Martins, Cristina Ferreira, Andreia Rodrigues e Cuca Roseta, marcaram presença nomes como Kate Upton, Marie Ange Casta, Karla Mora, Nicole Kimple, Laura Barriales, Lena Gercke, Zoe Hardman, Coral Simanovich e Ana Boyer



"A Pronovias é uma marca emblemática e, ao ver este desfile, percebi que tem estilos para todos os tipos de noiva. A coleção é linda, repleta de detalhes e sexy", revela Kate Upton, em comunicado à imprensa. Além destas personalidades, na primeira fila sentaram-se nomes como Romee Strijd, Martha Hunt e Cindy Bruna (anjos da Victoria’s Secret), digital influencers como Elisa Taviti e Anni Popp, e as noivas de referência da Pronovias em 2017: Blair Eadie, Thássia Naves, Caroline Bassac, Xenia van der Woodsen e Veronica.

