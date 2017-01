pub

Carneiro (21 de Março - 20 de Abril)



Este é um ano favorável para os nativos deste signo.



Amor: O seu relacionamento ficará mais sólido, podendo até assumir um grande compromisso. Caso ainda não tenha um, esta é a altura ideal para iniciar uma nova aventura. Urano e Júpiter colaboram juntos numa conjuntura segura a seu favor.

Trabalho e dinheiro: 2017 é um ano de muito trabalho mas com resultados positivos. Ano de bons indicadores económicos e em todos os investimentos em que se envolver, trarão um bom resultado.

Saúde: Tenha alguns cuidados alimentares.

Família e Amigos: Por vezes, os seus familiares tendem a mexer emocionalmente consigo. Tente não ser tão rude. Boa altura para aprofundar amizades recentes.





Touro (21 de Abril - 21 de Maio)



Este será um ano forte em emoções.



Amor: A sua vida está numa fase de avaliação. Deve estar preparado para conhecer um novo elenco emocionante de personagens na sua vida, que têm objetivos semelhantes aos seus. Não se deixe abater por um desgosto amoroso, vai acabar por ser vantajoso para si.

Trabalho e dinheiro: Ano favorável ao desenvolvimento da sua carreira, uma vez que está mais criativo que nunca. A vida económica apresenta-se estável, mas faça algumas contenções de custos desnecessários.

Saúde: Problemas em relação ao sistema nervoso.

Família e Amigos: Sem querer, os seus familiares tendem a intrometer-se nas decisões da sua vida, tente afastar-se sem ser rude ou desagradável. Os amigos serão um suporte.





Gémeos (22 de Maio - 21 de Junho)



Um ano ideal para vencer osbtáculos.



Amor: Pode contar com estabilidade neste campo, embora por vezes se sinta insatifeito ou condicionado.

Trabalho e dinheiro: Este é o ano mais favorável no campo de trabalho para os nativos deste signo. É hora de realizar os seus projetos pessoais. Evite tendências consumistas.

Saúde: Um ano sem graves problemas neste campo.

Família e Amigos: Irá viver momentos muito engraçados onde as preocupações ficaram esquecidas. Tente sair mais com os seus amigos.





Caranguejo (22 de Junho - 22 de Julho)



Ano recheado de êxito e dinamismo.



Amor: 2017 tem uma conjuntura favorável para descobrir a paixão da sua vida, ou consolidar a relação em curso.

Trabalho e dinheiro: Os últimos sete anos para estes nativos não foram fáceis, mas este é ano da estabilidade para si. Trabalho e sucesso não lhe irão faltar.

Saúde: Neste campo não terá grandes preocupações. Caso ocorra uma intervenção cirúrgica sera bem sucedida e poderá concretizar coisas que tem vindo a adiar.

Família e Amigos: Pode vir a contar com o apoio incondicional dos seus familiares. Em 2017 surgirão novas amizades promissoras.





Leão (23 de Julho - 23 de Agosto)



Ano decisivo com decisões definitivas.



Amor: Na primeira parte do ano, não terá grandes novidades neste campo. No entanto, no segundo semestre terá uma conjuntura positiva, que o levará ao surgimento de uma nova paixão.

Trabalho e dinheiro: O ano é de muito trabalho carregado de rasteiras, tenha cuidado. Em relação ao dinheiro, a conjuntura é positiva. Será bom apostar num investimento a longo prazo.

Saúde: Irá ter algumas despesas e preocupações neste campo, mas sobretudo com familiares seus.





Virgem (24 de Agosto - 23 de Setembro)



Um ano que começa bem e acaba melhor para os nativos deste signo.



Amor: Viverá momentos muito intensos no que toca ao amor. Mas primeiro, defina bem o que quer.

Trabalho e dinheiro: No trabalho vai sentir a ousadia e a segurança de poder ir mais além, arrisque, com cautela. Ni que toca a dinheiro, em 2017 poderá superar problemas económicos. Se souber gerir com rigor os próximos tempos, poderá usufruir de uma vida com mais tranquilidade.

Saúde: Está em boa forma.

Família e Amigos: Alguns desentendimentos familiares são possíveis, tente ser mais compreensivo. Um amigo seu poderá esconder-lhe alguns problemas pessoais, mantenha-se atento.





Balança (24 de Setembro - 23 de Outubro)



Ano com grande grau de exigência.



Amor: Coisas inéditas e inesperadas podem surgir. Algumas rupturas poderão acontecer e serão irreversíveis. Uma atenção especial com as crianças.

Trabalho e dinheiro: Continue a esforçar-se no trabalho. Apesar de alguma insatisfação, o seu esforço será recompensado posteriormente. A partir de Outubro, o seu dinheiro aumentará.

Saúde: Está em boa forma. Mas não descuide a dieta a partir de Março.

Família e Amigos: Precisa de sair mais com os seus amigos, não descuide as relações que já criou.





Escorpião (24 de Outubro - 22 de Novembro)



Ano positivo mas com evoluções lentas.



Amor: Panorama positivo. O romance e a possibilidade de crianças estão no ar. Mas cuidado, não desenvolva atitudes egocêntricas.

Trabalho e dinheiro: Nem tudo corre como é de esperar. Algumas atitudes de terceiros poderão atrasar o seu desenvolvimento. No entanto, uma elevação do caminho escolhido parece dar-se no segundo semestre do ano. Deve viver em conformidade com as possibilidades que tem.

Saúde: Ano de muita luta no sistema nervoso. Acusará algum desgaste. Faça pausas com alguma regularidade.

Família e Amigos: Na família terá uma boa base de apoio. Não terá sempre perto de si os amigos que necessita.





Sagitário (23 de Novembro - 21 de Dezembro)



Conjuntura harmoniosa e controlada.



Amor: 2017 é um período excelente para formalizar uniões ou solidificar laços familiares.

Trabalho e dinheiro: Excelente criatividade. Se tem projetos em vista, desenvolva-os agora. Concretização de sonhos profissionais. Boa altura para financiamentos e investimentos que melhorem o seu património.

Saúde: Não irá ter grandes problemas, mas desenvolva uma rotina mais ativa. Faça mais exercício físico.

Família e Amigos: Vai sentir-se acarinhado ao longo do ano. Os familiares mais próximos vão ser o seu grande apoio.





Capricórnio (22 de Dezembro - 20 de Janeiro)



Um ano com alguma desorganização e nervoso.



Amor: As relações já construídas passarão por um período de tensão. Quebre as rotinas e confie mais no seu parceiro.

Trabalho e dinheiro: Decisões de terceiros podem afetar a sua estabilidade. No entanto, quando surgir, aproveite as oportunidades de progressão na carreira. Não se meta em negócios com familiares ou amigos.

Saúde: Um ano com algum desgaste. Tente praticar mais desporto para libertar energias.

Família e amigos: Necessidade de um certo afastamento para reflexão, no entanto, não se distancie demasiado.





Aquário (21 de Janeiro - 19 de Fevereiro)



Evoluções agradáveis.



Amor: Um ano exigente. Alguma dificuldade a adaptar-se a novas mudanças.

Trabalho e dinheiro: Em relação ao trabalho é um ano bastante positivo. Êxito e progressos na carreira são as palavras chave para os nativos de Aquário. Controle mais o tempo. Em 2017 prevê-se que o dinheiro que considerava "perdido" regresse à sua conta bancária.

Saúde: Conjuntura serena, domine e relativize as preocupações.

Família e Amigos: A sua vida familiar será estável e com boas influências. Se tem filhos, prepare-se para um momento de grande orgulho.





Peixes ( 20 Fevereiro - 20 de Março)



Um ano de grande intesidade emocional.



Amor: Em 2017 dará passos que o ajudarão a concretizar uma vida amorosa mais feliz, mas cuidado com a sua carência afetiva.

Trabalho e Dinheiro: Deve agir com cuidado na vida profissional, visto que estará sob avaliação permanente. O seu trabalho vai dar grandes frutos. Mas ainda não é altura para esbanjar.

Saúde: Alguma sensibilidade e, portanto, vai acusar algum desgaste.

Família e Amigos: Alguns problemas familiares poderão sobrar para si. Cerifique-se que não lhe escondem nada. Aproveite mais momentos de convívio com os seus amigos.