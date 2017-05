É uma das conclusões de um estudo feito pela Victoria Milan, um site dedicado a encontros amorosos. Quer saber que patamar profissional está no topo da lista no que respeita a traições?

Esta tendência é reforçada com o próximo nível acima na educação, um diploma de bacharelado: 18,98% das mulheres e 20,32% dos homens com este nível de educação decidem embarcar numa aventura extraconjugal.

O grupo com mais potencial para um romance fora do relacionamento é o de licenciados pela universidade, com 38,87% das mulheres e 25,23% dos homens a confessar que já traíram pelo menos uma vez.

Quanto mais educadas e formadas são as pessoas, mais provável é que tenham um affair – é isso que um estudo recente do site de encontros Victoria Milan conclui. As estatísticas mostram que mais de 69% das mulheres e mais de 65% dos homens que têm formação profissional superior estão mais tentados a trair. O estudo, conduzido por este site, avaliou os níveis de formação profissional de mais de cinco milhões dos seus utilizadores ativos, para descobrir se uma pessoa é mais tentada a trair com base no seu nível de educação.

O questionário incluiu mulheres e homens de todas as idades, tendo em conta pessoas que não terminaram o secundário, que se graduaram no secundário, na escola profissional, ou que tiraram uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento.





No que respeita ao grupo feminino, o estudo refere que as mulheres mais fiéis são aquelas que alcançaram o doutoramento (1,40%), seguidas por aquelas que concluíram o ensino técnico (3,44%). Os homens menos propensos a desviar-se das suas relações são aqueles que não completaram o ensino médio (2,33%), seguidos por aqueles que alcançaram o doutoramento (3,12%).