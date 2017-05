No mês em que se assinalam os 100 anos das aparições em Fátima e se realiza a visita do Papa Francisco ao Santuário, partimos em peregrinação, através de vários testemunhos de fé.

Laurinda Alves





Escritora





" Fátima, para mim, é um lugar de encontro e de silêncio. De encontro com Deus e comigo mesma; de encontro com Nossa Senhora e o seu filho, Jesus. É no silêncio da oração, muitas vezes sozinha e muitas vezes acompanhada de milhares de fiéis, que consigo conversar mais e melhor com Deus. Estas conversas (tantas vezes sem palavras ditas, no mais puro silêncio interior) ajudam-me a manter em dia a conversa com os outros e comigo mesma. E, por isso mesmo, ajudam-me a viver com mais confiança. Imagino que para quem não esteja habituado a fazer silêncio tudo isto pareça um pouco indecifrável ou demasiado místico, mas penso que a experiência de nos retirarmos, seja para uma viagem (para uma ida à neve ou ao deserto, para dar dois exemplos onde tantos conseguem estar em silêncio) ou simplesmente quando fazemos uma pausa para ficar ao sol, a contemplar o mar, ajuda a perceber o valor deste mesmo silêncio para um encontro e um caminho interior de maior profundidade. No meu caso, de maior intimidade com Deus.





Embora eu faça Exercícios Espirituais (EE), orientados por padres jesuítas, todos os anos, há 23 anos, também já fiz dez peregrinações. Pormo-nos ao caminho é uma tradução literal da grande metáfora da caminhada da vida. Sermos peregrinos não acontece apenas quando caminhamos pera Fátima, para Santiago ou para algum lugar sagrado. Somos verdadeiros caminhantes da vida. Para os crentes, faz sentido fazer caminho com Deus e cultivar uma relação de maior intimidade com Ele. As peregrinações e os EE ajudam a pôr a vida em perspetiva, ajudam-nos a arrumar a casa interior e ajudam a manter viva a esperança de sermos capazes de ir sempre mais longe e mais Alto. Numa peregrinação e nuns EE tudo muda dentro de nós, embora quem nos veja de fora possa achar que continuamos iguais. É essa mudança interior que nos renova e nos dá a mola de que tantas vezes precisamos para dar saltos em altura e em comprimento, quando precisamos de nos superar ou de nos transcender perante acontecimentos exigentes ou até dolorosos que a vida traz.