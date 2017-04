A provar que conjugar as roupas entre pais e filhos não tem idade,é outro dos pais que publica regularmente fotografias com os filhos. Com o filho Brooklyn (18 anos), revelou uma fotografia onde os dois vestem um casaco militar e usam um gorro. Além de Brooklyn, tem com Vitoria Beckham os filhos Romeo (14 anos), Cruz (12 anos) e Harper (5 anos).







O célebre chef de cozinha que pôs os britânicos a comer de forma mais saudável, Gordon Ramsey, é pai de Megan (19 anos), Holly e Jack (gémeos de 17 anos) e Matilda (15 anos). É frequente partilhar na sua conta de Instagram momentos que passa em família, como por exemplo sessões de patinagem pela casa ou até mesmo quando cozinha lado a lado com os filhos. No ano passado, levou as filhas à cerimónia de prémios Teen Choice Awards, em Los Angeles.



São raras as fotografias de paparazzi da família Heemsworth em que Chris Heemsworth não aparece com os filhos, India Rose (4 anos) e os gémeos Tristan e Sasha (2 anos) ao colo, em passeios descontraídos com a mulher, a também atriz Elsa Pataky. Há vários episódios que a família vai registando, como quando Chris fez um bolo de aniversário para a filha India Rose em forma de dinossauro ou quando adormeceu numa viagem de avião com os filhos ao colo. Pataky não só fotografou como partilhou momentos de cumplicidade.









En ningún sitio se duerme mejor que en los brazos de papa! Nothing better than sleeping in papa's arms! @chrishemsworth #naptime #lasiesta #familytraveling #bestmoments #lovethemsomuch #kids #deviaje @glamourspain A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) on Jun 2, 2016 at 5:21am PDT

Desde que foi pai, também Ryan Gosling revela ser não só um pai presente como cuidadoso. Gosling e a mulher, Eva Mendes, defendem o direito à privacidade e mantiveram sempre em segredo não só as notícias de gravidez de Mendes como a data de nascimento e até os nomes das filhas, protegendo-as dos "danos colaterais" da fama. No programa Good Morning America's, Amy Robach perguntou-lhe como era ser o único homem na casa e Ryan respondeu: "É o paraíso. É como atravessar um campo de flores todos os dias. Eu vivo com anjos."