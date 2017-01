Jenna e Barbara Bush, as gémeas de 35 anos, filhas do ex-Presidente dos Estados Unidos George W. Bush, escreveram uma carta a Malia e Sasha Obama.

"Malia e Sasha, há oito anos atrás num frio dia de novembro, nós demo-vos as boas-vindas na escadaria da Casa Branca. Vimos o brilho e ao mesmo tempo a desconfiança nos vossos olhos ao entrarem na vossa nova casa. Nós deixámos mais cedo os nossos empregos em Baltimore e Nova Iorque para vos fazer uma visita guiada. Para vos mostrarmos o quarto Lincoln, e os quartos que até então haviam sido nossos, apresentar-vos ao pessoal – as floristas, os seguranças e mordomos – que se dedicam em tornar este edifício histórico numa casa. Nós os quatro estávamos de saída daquelas majestosas paredes para onde vocês não tinham alternativa se não mudar-se. Quando vocês passaram pela porta principal, tal qual nós fizemos com 8 anos de idade e depois com 20, ver a vossa juventude, alegria e sorrisos foi contagiante.

Em oito anos vocês fizeram tanto. Testemunharam tanto. Estiveram nos portões da prisão de Robben Island, na África do Sul, onde Nelson Mandela esteve preso durante décadas, os vossos braços a abraçar o vosso pai. Viajaram até à Líbia e Marrocos com a vossa mãe para falarem com raparigas a propósito da importância de uma educação – raparigas que vos viram como uma delas, que olharam para os vossos pais e se reviram, viram em vós alguém em quem se podiam tornar caso continuassem a estudar e a aprender. Participaram em jantares de estado, passearam em parques nacionais, conheceram líderes internacionais e riram-se das piadas do vosso pai durante a cerimónia de Ação de Graças, tudo isso sendo crianças, andando na escola e fazendo amigos. Nós vimo-vos crescer de meninas a impressionantes jovens mulheres com simplicidade e graciosidade.

E acima de tudo, vocês tinham-se uma à outra. Tal como nós.

Agora, estão prestes a entrar em mais um raro clube, o das ex-Primeiras Filhas – uma posição que não procuraram e sem guião. Mas têm tanto pela frente. Vocês irão escrever a história das vossas vidas, longe da sombra dos vossos pais, no entanto, vão sempre carregar convosco as experiências dos últimos oito anos.

Nunca esqueçam o maravilhoso pessoal que trabalha na Casa Branca. A nossa companhia aquando miúdas de sete anos na Tomada de Posse do nosso avô foi a Nancy, a florista da Casa Branca, foi ela que nos protegeu do frio. Ela ajudou-nos a criar coloridos ramos de flores de inverno para a mesa de cabeceira dos nossos avós. Vinte anos depois, foi a Nancy que criou o bouquet de noiva para o casamento da Jenna. Estimem a vossa ‘Nancy’. Nós mantemos o contacto com os nossos guarda-costas. Eles fizeram parte do nosso crescimento: estiveram lá nos nossos primeiros encontros românticos, primeiras vezes, e até num noivado e numa lua-de-mel. Nós sabemos que nem sempre foi fácil – tanto vocês, como nós, fomos adolescentes seguidas por homens de mochilas - mas por nós, eles puseram as suas vidas acima das nossas.

Aproveitem a faculdade. Tal como o mundo inteiro sabe, nós aproveitámos bem. E não voltarão a ter o peso do mundo nos vossos ombros nunca mais. Explorem as vossas paixões. Descubram quem são. Errem – isso é-vos permitido. Continuem a rodear-se de fiéis amigos que vos conhecem, que gostam de vocês e que vos protegerão. Aqueles que vos julgam não vos amam, e as suas vozes não deverão pesar. Mais do que isso, são os vossos corações que importam.

Olhem para tudo aquilo que viram, todas as pessoas que conheceram, as lições que aprenderam e deixem que isso vos guie a mudanças positivas. Nós temos a certeza que assim o farão. Viajar com os nossos pais ensinou-nos mais do que qualquer sala de aula. Abriu-nos os olhos para novas pessoas, novas culturas e ideias. Conhecemos empregados de fábricas no Michigan, professores na Califórnia, doutores a curar pessoas na fronteira da Birmânia, crianças enfileiradas nas ruas empoeiradas de Kampala para ver o Presidente norte-americano, crianças com HIV à espera para levar o medicamento que salvaria as suas vidas. Uma menina muito franzina vestindo o seu melhor vestido parecia muito novinha, mas não era. Ela era assim, porque estava doente. A mãe dela confessou-nos que o medicamento não devia chegar a tempo de salvá-la, apenas aos irmãos. Depois de conhecer esta menina, a Barbara voltou para a escola, mudou de professor, e de área.

Vocês têm vivido sob a incrível pressão da Casa Branca. Assistiram a duras críticas aos vossos pais por parte de pessoas que nem sequer os conheciam. Mantiveram-se na vossa enquanto eles nada mais eram do que títulos de jornais. Os vossos pais, que sempre vos colocaram em primeiro lugar, não só vos mostraram o mundo como o deram também. Como sempre, eles estarão lá para vocês neste vosso próximo capítulo. E assim estaremos nós também."

Barbara Bush é atualmente a co-fundadora e CEO da Global Health Corps e Jenna Bush Hager é correspondente do programa de televisão Today.



A carta acima foi publicada no site da revista Time.





Por Ângela Mata