A coleção de acessórios que Jimmy Choo desenhou para a linha Bridal já foi revelada. Pautada por uma intemporalidade e elegância que são únicas nas noivas do designer, esta coleção opta por tons românticos como rosa pálido, o bege champanhe, e o branco puro. As estrelas da coleção são, porém, os acessórios e detalhes do calçado.



Seja em pequenos pormenorss como as tiras metalizadas no modelo Talia; a elegância e modernidade do modelo Lucy; ao mais minimalista dos sapatos com salto agulha, o Romy, que também tem um sublime toque vintage. E para as noivas que adoram a riscar, a escolhas vão para as sandálias Violet, confeccionadas com tiras que criam um efeito visual artístico, ou para o modelo Freya, em forma de botim e com atilhos.