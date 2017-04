pub

1. Acordar cedo

Disciplina é essencial quando quer atingir uma meta. Levantar cedo é o primeiro hábito a cumprir, assim tem mais tempo para as suas obrigações.



2. Fazer uma lista do que tem para fazer

Anotar as tarefas importantes para o dia seguinte ajuda a diminuir o stress e a dormir melhor.



3. Comer bem

Um dos sinais de uma vida desorganizada é a má alimentação. As pessoas organizadas fazem compras orientadas e definem as refeições da semana. Além disso, uma boa nutrição é essencial para um melhor desempenho diário.



4. Preparar-se para o dia seguinte

A correria matinal é quase inevitável. Tire uns minutos antes de se deitar para se preparar para o dia seguinte, componha a lancheira dos miúdos, a sua marmita, o saco para o ginásio e evite o stress logo pela manhã.





5. Escolher o look para o dia seguinte

Separe a roupa que vai vestir pela manhã. É menos uma coisa em que pensar assim que acorda e evita o "não tenho nada para vestir".



6. Arrumar as divisões antes de sair

O que deixar desarrumado à noite vai dar-lhe uma dor de cabeça de manhã. Organize as almofadas do sofá, não deixe loiça espalhada na cozinha: faz toda a diferença acordar e ter a casa arrumada.



7. Cuidar do seu corpo

As pessoas organizadas não deixam que o sedentarismo ganhe. É importante conseguir um tempinho para fazer exercício físico ou quaisquer outras atividades de cuidado pessoal.



8. Dar valor ao tempo

A gestão do tempo é a chave para uma maior produtividade. Não deixe para amanhã. Assim só vai acumular trabalho e mais tarde arranjar preocupações. Faça o que tem para fazer e não perca tempo.



9. Ter atenção ao seu espaço de trabalho

Tenha na sua secretária apenas aquilo de que precisa para trabalhar. Livre-se dos papéis espalhados de que já não necessita e assim o espaço também evita distrações.





10. Descansar mais

As pessoas organizadas sabem ouvir o corpo e a mente e assumem que precisam de descansar. O descanso é essencial e o corpo exige-o. Além disso, é importante para que seja mais produtiva e menos stressada.