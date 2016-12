pub

A frase que dá o título a esta notícia é da autoria do Dr. Mário Cordeiro (pediatra) e lançou o tema da conferência organizada pela IKEA, 'Movimento Direito a Brincar', realizada no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Esta iniciativa, lançada pela IKEA e pela IKEA Foundation, aborda os benefícios do brincar para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. A conferência foi moderada por Isabel Stilwell e contou com a participação de João Costa ( Secretário de Estado da Educação), o Dr. Mário Cordeiro (pediatra), Sandra Nascimento (diretora da APSI), o Communications Manager da IKEA Foundation, Chris Williams e Cláudia Domingues (Diretora de Sustentabilidade da IKEA Portugal).