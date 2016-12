É consensual que os desenhos expressam a visão que a criança tem de si própria e do mundo. São uma ferramenta reconhecida por psicólogos, educadores e arte-terapeutas, mas é preciso algum cuidado com os diagnósticos apressados. Em caso de dúvida, pergunte-lhe: só o seu filho tem a chave do enigma.

pub

O primeiro gesto de Bobby Kennedy quando tomou posse da pasta da Justiça norte-americana foi redecorar o gabinete. Até aqui nada de novo. Mas o irmão do Presidente dos EUA preferiu pendurar os desenhos dos seus filhos, aos habituais quadros de artistas famosos. Nos anos 60, a ideia chocou o mundo e foi notícia, conta o filosofo Alain de Botton. Mas hoje enchemos o frigorífico, o escritório ou o consultório de obras de arte infantis e ninguém se lembraria de dar primeira página ao assunto. E, no entanto, a pergunta torna-se mais atual do que nunca: o que nos fascina tanto nos desenhos das crianças, o que procuramos descobrir através deles? "O consenso final é de que os desenhos são, sem dúvida, mais naturais que imitativos – eles emergem de dentro"

Jacqueline Goodnow, uma das maiores especialistas em desenho infantil, garante que não espanta que nos apaixonem. Afinal, diz, "a maior parte deles possui encanto, novidade, simplicidade e uma apresentação fresca que é fonte de prazer puro", ou seja, valem por si mesmos. Mas para a investigadora os desenhos podem também ser vistos como uma expressão da nossa procura de ordem no mundo, como exemplo de comunicação, como pistas para entender a sociedade em que vivemos e, acima de tudo, como expressão da alma. "O consenso final é de que os desenhos são, sem dúvida, mais naturais que imitativos – eles emergem de dentro", explica Goodnow, enquanto Alain de Botton conclui que é exatamente por revelarem tanto sobre a vida interna das crianças que vemos neles "bocadinhos da nossa personalidade em exílio". Deixam-nos entrever bocadinhos da criatividade, espontaneidade, inocência e sensibilidade de que fomos abdicando para nos encaixarmos melhor num mundo de precisão, trabalho, concentração e valorização de um caminho sem atalhos. Lembram-nos de quem fomos.



A magia dos lápis

Mas se nos traços de uma criança nos encontramos a nós mesmos, será que isso significa que através deles podemos conhecer quem os desenhou? Traduzem, de facto, o que a criança está a sentir, uma espécie de voz do inconsciente? E se sim, há uma linguagem que lhes é própria, um significado para as cores utilizadas, para o facto de pintarem num canto da página ou ao centro, em grande ou em pequenino, ou devemos aceitar essas explicações com o mesmo ceticismo com que muitos de nós lemos os horóscopos? Vamos começar pelo princípio. Todos os bebés, por volta dos 18 meses, começam por descobrir o lápis ou a caneta, ou até uma pedra que usada contra uma superfície faz riscos. Os sofás e as paredes de casa costumam ser os primeiros suportes para esta curiosidade sem fim, onde não existe outro objetivo senão riscar pelo prazer do movimento e de ver linhas a aparecer. Chamadas de "garatujas", são a princípio aleatórias, para se tornarem cada vez mais ordenadas. Pouco mais tarde, e à medida que a linguagem se desenvolve, dão-lhes nomes e significado (que para o mesmo rabisco podem variar muito rapidamente), revelando já muito sobre o que conhecem e percebem do mundo. As crianças, ainda nesta fase de ‘rabiscos’, começam a desenhar círculos, independentemente da cultura em que nascem. O pediatra Joseph Di Leo, que dedicou a vida inteira ao estudo do desenho infantil, constatou que todas elas começam por desenhar um círculo (que interpretava como a cabeça do pai) e daí faziam linhas para baixo, evoluindo para o que se considera a "Figura do Girino". Nesta fase, que se dá por volta dos 3-4 anos, passam a representar a figura humana: um pai, uma mãe, um Eu, que vai ficando com mais membros e detalhes à medida que a criança os vai interiorizando. Agora a sua motivação não é só preencher a folha, é retratar as coisas do mundo que vê e que sente, procurando retratar parecenças. Passa então, pelos 5-6 anos, à fase do simbolismo, usando os símbolos que representam o seu ambiente: e é aqui que começamos a ver sempre a casinha, com um chão em baixo e um céu em cima. A partir daí a intencionalidade dos desenhos começa a ser, progressivamente, muito maior, e os temas do desenho mais concretos. Os especialistas concordam que neste processo o desenvolvimento motor e cognitivo andam a par e passo, mas há muitos que acreditam que mais do que apenas reflexo dessa maturação, como afirmava Piaget, são uma janela para o inconsciente.



Uma família de Ursos

Quando o Tomás, de cinco anos, saiu da "prova de admissão" feita pela psicóloga da escola onde os pais o queriam matricular, Catarina bombardeou nervosamente o filho com perguntas, na esperança de perceber o que se passara naquela hora. Afinal, ainda há dois dias a dita psicóloga chamara uma mãe para lhe dizer que a filha estava certamente deprimida porque desenhara nuvens pretas e muita chuva. Assim, quando o Tomás lhe contou que desenhara uma família, suspirou de alívio. Que melhor podia haver do que o retrato de uma família unida e feliz? O sossego só durou um segundo porque o Tomás rematou: "Desenhei uma família de ursos, mãe!" Hoje, conta a rir como sentiu o coração de mãe insegura cair-lhe aos pés: "Só me passavam pela cabeça as interpretações da psicóloga: ‘Ai meu Deus, vai pensar que somos todos muito agressivos, que ele despreza a família humana e preferia ter sido adotado por uma de ursos.’" O Tomás entrou, mas mãe e filho anos depois ainda riem com a história. "Joseph Di Leo afirma que se deve sempre olhar para o desenho no seu todo"

Contudo, a ideia feita de que num desenho infantil está "toda a verdade" é não só falsa como perigosa nas mãos de um técnico mal preparado ou de pais demasiado ansiosos. Por isso, os especialistas alertam que a interpretação do desenho infantil é apenas uma de muitas ferramentas de avaliação, não podendo ser utilizada nem sozinha, nem muito menos baseando-se num só desenho. Como em tudo, é preciso um olhar treinado que sabe o que procurar e o que valorizar ou não. Joseph Di Leo afirma que se deve sempre olhar para o desenho no seu todo, fugindo a perguntas diretas do estilo "O que é isto", optando por questões abertas, como por exemplo "Fala-me lá do teu desenho", menos suscetível de sugestionar uma resposta. Alerta até os profissionais a terem cuidado, falando o menos possível e ouvindo se existem possíveis comentários da criança enquanto desenha que possam dar mais pistas. Às críticas dos que desvalorizam o interesse do desenho infantil por considerarem que depende sempre do observador, responde que "também não desvalorizamos um estetoscópio por dar azo a diferentes interpretações da informação que nos fornece".



Mostra-me o que desenhas e dir-te-ei quem és

Ressalvados todos os cuidados, Joseph Di Leo concluiu que há algumas características gerais que tendem a correlacionar-se com traços de personalidade. Por exemplo, diz, "as crianças seguras tendem a desenhar livremente, usando todo o espaço disponível, com pressão e continuidade no traço," e as inseguras, "a fazer desenhos pequenos, circunscritos a uma parte da folha, com linhas quebradas e ténues".

Também o facto de uma criança não se incluir no desenho da família pode indicar sentimentos de exclusão e de não pertença, assim como a falta de braços ou mãos pode revelar timidez. Os pés pequenos são considerados por muitos especialistas como símbolo de insegurança e o excesso do uso das sombras um sintoma de ansiedade.

Quanto às cores, as raparigas parecem preferir cores mais quentes e os rapazes as mais frias. E se o verde tem sido ligado à criatividade, o amarelo surge como felicidade e o encarnado é normalmente associado ao entusiasmo. Deb Shoeman, uma arte-terapeuta americana, é clara: "Existem alguns guias que atribuem um significado a cada cor, mas uso-os apenas como ponto de partida. Acima de tudo, conta a criança que temos à nossa frente." Depois de um divórcio difícil, Joana, psicóloga, entrou em pânico quando vez após vez a filha de quatro anos lhe entregava desenhos em que a única cor que sobressaía era o vermelho. Ligou a uma colega, que a meio da história perguntou: "Tens a certeza que as outras canetas não estão gastas?" Quando Joana as foi testar, nem queria acreditar: só a encarnada, de facto, é que ainda pintava. "As crianças seguras tendem a desenhar livremente, usando todo o espaço disponível, com pressão e continuidade no traço"

Goodnow alerta para erros frequentes deste tipo, recordando que ainda por cima as cores têm significados diferentes em culturas diferentes. "Acima de tudo", insiste, "é preciso compreender o contexto. E se houver alguma dúvida, sempre que possível, opte por perguntar!" Até porque, à medida que as crianças crescem, são expostas a mais influências do meio em que vivem e, claro, de uma vida mental cada vez mais elaborada, aprendendo igualmente a mascarar emoções e sentimentos. Por isso, sim, pendure os desenhos dos seus filhos no frigorífico, guarde-os para sempre, mas use-os sobretudo como ponto de partida para uma boa conversa.



Se não gosta, não pendure!