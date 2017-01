The Edge, Los Angeles

pub

A adesão foi extraordinária e as ruas encheram-se de cartazes e de uma espécie de ‘manto’ cor-de-rosa. A Women’s March decorreu precisamente um dia após a tomada de posse de Donald Trump e reuniu alguns dos nomes mais poderosos de Hollywood, um pouco por toda a América. A marcha principal teve lugar em Washington, mas também Los Angeles, Park City, Chicago, Nova Iorque, Boston, Seattle e cidades europeias como Londres, Paris e Lisboa quiseram apoiar esta mesma causa.





De acordo com a imprensa internacional, estima-se, por exemplo, que só em Washington terão estado cerca de um milhão de pessoas, em Los Angeles 500 mil, em Chicago 250 mil, em Nova Iorque 200 mil, em Denver 100 mil e em Boston 100 mil.





Nas várias marchas foi possível vermos rostos tão conhecidos como o de Madonna, Jessica Chastain, Scarlett Johansson, Charlize Theron, Jane Fonda, Emma Watson, Jessica Biel, Kerry Washington, Miley Cyrus, entre muitos outros. Mas não foram só mulheres que participaram nesta marcha. James Franco e The Edge (dos U2) foram apenas dois dos muitos homens que se fizeram ouvir nesta marcha.





Ao longo do dia, foram muitos os discursos que subiram ao palco nas várias cidades. Alguns dos mais fortes foram os de Madonna, America Ferrara, Ashley Judd e Scarlett Johansson.





Madonna, por exemplo, esteve em Washington e convidou todas as mulheres a participarem ‘na revolução do amor, na revolta das mulheres que se recusam a aceitar uma nova era de tirania’. A cantora acrescentou mesmo a sua indignação perante a presença de Donald Trump na Casa Branca: ‘Tenho raiva e estou indignada. Já pensei em fazer explodir a Casa Branca, mas escolho o amor’.





Scarlett Johansson, também em Washington, disse: ‘Presidente Trump, eu não votei em si. Dito isto, respeito que seja o Presidente e quero apoiá-lo, mas primeiro peço-lhe que me apoie a mim,que apoie a minha irmã, que apoie a minha mãe, que apoie a minha melhor amiga, a todas as pessoas que aguardam ansiosamente para ver se a sua próxima manobra irá afetar drasticamente as suas vidas’.





America Ferrara escolheu igualmente poderosas palavras para descrever o que sente perante a atual situação que se vive nos Estados Unidos, pensando especialmente nas minorias: ‘Estamos todos hoje reunidos aqui e em todo o país e mundo para dizer: ‘Senhor Trump, nós não aceitamos. Rejeitamos a demonização dos nossos irmãos muçulmanos. Exigimos o fim das mortes sistemáticas e da encarceração dos nossos irmãos negros. Não desistiremos do nosso direito ao aborto seguro e legal. Não iremos pedir às nossas famílias LGBTQ (comunidade Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti e Transexual) para desistirem daquilo que construíram. Não vamos passar de uma nação de imigrantes para uma nação de ignorância.’.





Ashley Judd começou o seu discurso dizendo ‘O meu nome é Ashley Judd e sou feminista.’ A atriz continuou com palavras bastante duras contra Trump: ‘Eu sou desagradável… mas não sou tão desagradável como o racismo, a fraude, o conflito de interesses, a homofobia, a agressão sexual, a homofobia, a supremacia branca, a misoginia ou a ignorância. (…) Mas sim, sou uma mulher asquerosa (termo usado por Trump na campanha contra Hillary Clinton)! Sou asquerosa como a minha avó e a minha mãe que lutaram para que eu agora pudesse votar’.





Na fotogaleria acima, as principais imagens da Women’s March!







Por Ângela Mata