Falámos com Ana Bacalhau, ainda na maternidade, mas também com a grávida Carolina Deslandes ou a recém-mamã Ana Rita Clara. Sete mulheres que celebram o seu primeiro Dia da Mãe partilham a experiência da maternidade.

Ana Bacalhau & Luz

A minha Luz quis nascer um pouco antes do previsto, talvez para que pudéssemos comemorar o nosso primeiro Dia da Mãe juntas. Planos, não há. Como costumo dizer, não faço planos, faço figas! Mas certamente será passado entre muitas fraldas e muitos mimos e uma alegria desmedida.





Joana Freitas & Francisco

Ser mãe é uma bênção enorme assim como a tarefa mais exigente a que eu me propus até hoje. Todos os dias sinto que me supero e que a vida com o Francisquinho é uma verdadeira descoberta. É incrível como o amor por um filho aumenta a cada dia e hora que acontece.

O meu primeiro Dia da Mãe vai ser muito especial porque o Francisco tem quase um ano e a dinâmica entre nós já é muito gira. Quero passar o dia com ele e sobretudo divertir-me muito na companhia dele para que a memória fique guardada para sempre.





Adriane Garcia & Francisco

Sempre imaginei que ser mãe deveria ser algo especial, que envolvia muito amor, mas não sonhava com a dimensão de um amor que não cabe no peito e pelo qual somos capazes de tudo.

Já não imagino a minha vida sem o meu filho. Ele mudou sem dúvida alguma a minha forma de pensar, de agir e prioridades. Cada dia e cada descoberta dele é uma alegria, receber o seu sorriso e o seu olhar é tudo para mim.





A "corujice" assumida de mamã de primeira viagem transformou-me numa "leoa" pronta para enfrentar o que for preciso para o bem e felicidade do meu bebé.

Agora que sou mãe compreendo, mesmo sem poder explicar, onde vamos buscar energia, com poucas horas de sono, para nos dedicarmos a 100% aos nossos filhos.

Sinto-me também ainda mais sensibilizada quando vejo casos de crianças que são maltratadas, abandonadas ou renegadas muitas vezes pelos próprios pais, e revolta-me imenso!

Neste primeiro Dia da Mãe o melhor presente é ter o meu gorducho com saúde e feliz ao pé de mim. Feliz Dia da Mãe a todas as mães!





Ione Rangel & Elena

Sempre ouvi que ser mãe é a melhor coisa do mundo, mas é muito melhor do que eu imaginei. Descobri que não há maior felicidade no mundo do que ser mãe.

O ano passado a minha pequena Elena já estava dentro da barriga, mas este ano vai ser muito especial. Primeiro Dia da Mãe com ela aqui fora.

Tenho junto de mim dois olhinhos grandes, brilhantes e inquisidores a seguir-me aonde quer que eu vá. E a perceção disso faz-me ter certeza sobre o tamanho da minha felicidade e responsabilidade de agora em diante.





Depois de me tornar mãe, conheci o mais puro e verdadeiro dos sentimentos: o amor sem cobrança, o amor ingénuo, um amor incondicional. Mesmo com uma vida muito agitada, sempre dou prioridade à minha pequenina e estar presente nos momentos mais importantes da vida dela.





Carolina Deslandes & Santiago e Benjamim

O meu primeiro Dia da Mãe vai ter um gosto especial. Não só porque é o primeiro ano em que tenho o Santiago comigo mas também porque já estamos em contagem decrescente para conhecer o Benjamim. Tenho sentido que o meu coração qualquer dia rebenta com tanta coisa boa que tem acontecido nas nossas vidas e o Dia da Mãe vai ser só mais uma desculpa para celebrarmos juntos. Vou também aproveitar para dar um beijinho à minha mãe, dizer que a amo e agradecer-lhe por tudo o que me dá todos os dias.





Júlia Belard

Neste Dia da Mãe, estando grávida, sinto-me ao mesmo tempo feliz, tranquila e entusiasmada. Feliz porque sempre desejei ser Mãe, tranquila porque a gravidez tem corrido muito bem e entusiasmada porque para o ano o meu bebé já me vai chamar Mamã no Dia da Mãe. Como o bebé só nasce em julho, este dia 7 de maio será um dia de terna expectativa e de esperança!





Ana Rita Clara & Caetano