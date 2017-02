A palavra sueca ‘Lagom’ significa um pouco aquilo que queremos dizer com a palavra portuguesa ‘moderação’. No fundo, representa um estilo de vida baseado no meio-termo (onde está a virtude, segundo ditados populares), ou na quantidade certa, mas sem negar um capricho ou outro de vez em quando. O exemplo mais comum para este conceito é o de comer um pedacinho de chocolate, mas nunca cair na vontade de comer a tablete inteira.

Na prática, o que esta filosofia pretende transmitir é a ideia de devemos tentar ser felizes com aquilo que temos. Não podemos estar sempre descontentes com determinadas coisas que alcançamos na vida ou ter as expectativas demasiado altas. Mas também não podemos conformar-nos com tudo. Em tudo há um meio termo. Há que aproveitar aquilo que a vida nos dá, da melhor forma possível.

Este estilo de vida também se aplica ao trabalho. O trabalho não pode nem deve absorver a vida de alguém. Há que saber desligar e encontrar atividades que ajudem a espairecer. Praticar um desporto, aprender uma nova língua ou a tocar um instrumento musical, podem ser algumas alternativas.

O Ikea (gigante sueco dos móveis e decoração) foi dos primeiros a adotar este estilo de vida 'Lagom', através do seu Lagom Live Project. Trata-se de uma linha de móveis sustentáveis e uma comunidade, na qual todos são convidados a partilhar pequenos gestos diários de ‘lagom’: fechar a torneira enquanto lavamos os dentes, ou cultivar as próprias ervas aromáticas em casa, por exemplo.









Em Inglaterra, mais precisamente em Bristol, localiza-se a sede da revista Lagom. Esta é uma publicação editada apenas duas vezes por ano e contém reportagens de lifestyle baseadas nesta filosofia sueca.

O estilo 'Lagom' está, sem dúvida, a transformar-se no concorrente direto do tão badalado 'Hygge', e na grande tendência de lifestyle em 2017.Por Ângela Mata