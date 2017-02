20 de setembro de 2016, o dia em que o amor morreu. E, desta vez, morreu mais ainda do que daquela em que Ben Affleck trocou Jennifer Garner pela ama, e já aí era dado como morto e enterrado. Depois de 12 anos juntos, Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt. Assim, sem mais nem menos, a Internet crashou mais do que no dia da Kim Kardashian, sem um "temos de falar" ou "não és tu, sou eu". E vai ser difícil voltar a haver um romance público tão inspirador (viu-se bem o hiato depois de Richard Burton e Elizabeth Taylor). É que Brad e Angelina não eram só bonitos – eram incrivelmente bonitos, talentosos e com uma faceta solidária. Em 2006, quando Angie viajou para a Etiópia para adotar a segunda criança, Brad foi com ela e deu a Zahara - e também a Madoox! - o seu último nome. E eles tinham acabado de tornar a relação pública! Depois veio a primeira filha biológica, depois Pax, os gémeos, a dupla mastectomia e as declarações de amor eterno. Quando casaram, em 2014, foi como se estivéssemos na cerimónia (tudo muito bem organizado, a comida ótima!). Durante uns bons tempos, eles contrariaram as estatísticas e os tabloides, limaram a imagem de um casal de traidores e deram a Hollywood o casamento estável de que andava a precisar. E, sejamos francos, a nós também (mesmo para quem não acredita em nada do que se passa para lá da colina da fama, admita, eles eram um casal credível!). Se as celebridades são a manteiga do pão que os media amassam, cozem e nos oferecem, os casais de celebridades são aquela camada generosa de doce que colocamos por cima. Tornam tudo mais saboroso e, mesmo sabendo que o açúcar em excesso faz mal, devoramos até fazer migalhas. Agora, é como se nos tivéssemos tornado intolerantes ao glúten, descoberto que a manteiga afinal é creme vegetal, e o doce? Azedou… Puff, de um momento para o outro o mundo mergulhou num emoji de cara triste e até Adele dedicou o seu concerto dessa noite ao casal (#brangelina foi mencionado 720 vezes por minuto no Twitter – mais do triplo da Assembleia das Nações Unidas que estava a decorrer no mesmo dia…). Os detalhes do divórcio ainda são parcos e até Jolie reaparecer fabulosa numa capa da Vanity Fair com declarações como "foi o melhor para as crianças" teremos de dar um espaço entre Brad e Angelina (literalmente) e seguir com a nossa vida. Ou… procurar um novo casal de pombinhos do cinema que conjugue as nossas três qualidades preferidas: ricos, bonitos e influentes.

"Quais as lições a retirar de qualquer uma destas histórias de amor?"

E stamos aqui hoje reunidos para unir estas mulheres e homens no próximo casal de Hollywood. Mas antes de perguntar as objeções, quero começar por clarificar algo: afinal de contas, o que é que este luto mundial diz sobre nós? Somos assim tão fúteis e sem nada melhor para fazer do que seguir a vida dos casais da red carpet? Não preciso de ter assistido a muitas aulas de psicologia no liceu para responder. Primeiro, as relações são a base da maioria das sociedades e porque as celebridades fazem parte da nossa vida através dos mais variadíssimos meios, seguimo-las e acabamos sempre por investir nelas. Tornam-se parte das nossas memórias, de momentos da nossa vida, tornam-se modelos de comportamento e muitas vezes um barómetro para distinguir o certo do errado. Quando um casal de famosos se junta, oferece escapismo e esperança, da mesma forma quando se separam, é a prova de que nem o amor, nem a fama, nem a beleza são garantias de um final feliz. A cultura das celebridades é como brincar às bonecas - e porque estamos a falar de Hollywood, a mansão de luxo da Barbie. "Foi o cinema, particularmente a indústria de Hollywood, que desenvolveu o estrelato", escreve Ana Jorge, docente e investigadora do

Centro de Investigação Media e Jornalismo

,

na sua investigação de doutoramento publicada O Que é Que os Famosos Têm de Especial?’ – A Cultura das Celebridades e os Jovens . "Em Hollywood, na década de 1910, o star system humanizava o cinema, distinguia-o do teatro ou da fotografia; este sistema tinha sobretudo uma motivação económica, mas oferecia também ao público figuras que funcionavam como corpos e rostos para resolverem as contradições de discursos e valores vigentes. Até aos dias de hoje, o sistema de estrelato de Hollywood usa mais a vida privada dos atores do que faz o cinema europeu, por exemplo, para os aproximar das audiências e manter a sua visibilidade nos media." Tudo começou com Douglas Fairbanks e Mary Pickford, considerado o primeiro casal de Hollywood, passando por Greta Garbo e John Gilbert – os Gilbo –, o primeiro portmanteau [junção linguística de dois nomes], Marilyn e os seus maridos, depois [inserir nomes das mil listas disponíveis online sobre os casais mais poderosos da sétima arte], até hoje, início de 2017, altura em que apostamos todas as fichas e perdemos (menos a #teamjennifer). Quais as lições a retirar de qualquer uma destas histórias de amor?





"Até a mulher mais bonita do mundo pode ser traída!", exclama a brincar Mariama Barbosa, relações-públicas da ModaLisboa e apresentadora do programa Tesouras e Tesouros da SIC Caras. Agora a sério: "No amor não há diferenças, somos todos iguais, mas eles têm mais dinheiro." Mariama, fã fervorosa da magia da passadeira vermelha onde, "mesmo que tenham estado a discutir no carro dois minutos antes", os casais aparecem "perfeitos", aponta Warren Beatty e Annette Bening como um modelo de união e sobrevivência (o casal, junto há 25 anos, disse numa entrevista recente que "aceitar as diferenças", "respeito" e um "fogo" são os segredos). A aposta da RP para 2017? Blake Lively e Ryan Reynolds. "A história de amor do conto de fadas, com filhos lindos, carreiras graduais, nada de macabro… Ainda [risos]." Inês Mendes da Silva , diretora executiva da Notable e responsável por projetos como o Daily Cristina e Hyndia.Tv, duplica a aposta em Blake e Ryan e põe na mesa

Chrissy Teigen e John Legend

. Sobre o cantor e a modelo, justifica a escolha "por serem casais reais, que abrem as portas de casa e partilham um pouco dos seus bons momentos no Instagram, proporcionando assim um pouco mais de voyeurismo que outros. Desde o bebé a chorar ao colo do Pai Natal, às primeiras asneiras da filha, até à junk food que comem de vez em quando. Os power couples são duplas fortes, que se complementam e que transmitem uma imagem do amor bem mais real e verdadeira e por isso mais favorável a que o público se consiga rever neles". Façamos o teste. Coloque

James Rightone e Keira Knightley

Channing Tatum e Jenna Dewan Tatum

,

Mila Kunis e Ashton Kutcher

,

Jessica Biel e Justin Timberlake

Diogo Miranda, designer de moda, concorda: "Através das redes sociais conseguimos ficar a saber por onde andam, que filme fizeram, com quem estão a jantar, ou até mesmo o que estão a vestir, o que faz com que as pessoas acabem por se rever na imagem destes casais e acreditem no true love." Vanessa Paradis e Johnny Depp, Katie Holmes e Tom Cruise ou – novamente, começa-me a cheirar a par vencedor. Blake Lively e Ryan Reynolds são exemplos (mesmo falhados) para o criador "de elegância na red carpet e transmitem cumplicidade como casal. E isso torna-os inspiradores e fascinantes".Calma: estarão as estrelas de Hollywood a ficar mais banais, mais… mundanas?





no Google e veja o que aparece. Dou uma ajuda: "Keira e James passeiam como simples turistas", "Keira sem maquilhagem enquanto beija marido na rua", etc. Parecem… reais? E é muito fácil apontar mais uns quantos nomes que se tornaram a imagem do play it cool (aqui que ninguém nos ouve, às vezes até demais). Os atorespodiam ser os nossos amorosos vizinhos do lado que, só por acaso, têm um Óscar na mesa da sala.