A Rapariga no Comboio com Rebecca Ferguson e Justin Theroux

pub

Há 14 anos, quando Katie Melua lançou a música Blame it On the Moon já culpava a Lua, na letra de Luciana Paula Caetano, pela fogosa paixão que entoava nesse tema. Talvez na altura Melua não soubesse que, na verdade, a "culpa" das nossas emoções e a oscilação do nosso humor sejam de facto apontadas não só à Lua como a outros planetas. Segundo a astrologia, a disposição astronómica pode ter efeitos sobre o ser humano. Falamos da influência dos períodos de Mercúrio retrógrado.





O que é Diz a astrologia que o planeta Mercúrio o menor e mais interno planeta do Sistema Solar está relacionado com a comunicação tanto interior (connosco próprios) como com a exterior (com os outros). Todos os anos existem períodos em que Mercúrio começa um movimento retrógrado, isto é, significa que parece "estar a andar para trás" em relação à Terra. Segundo os tarólogos, a nossa comunicação ficará também mais avessa à compreensão. Até 15 de abril, por exemplo, tanto Mercúrio como Vénus estão em movimento retrógrado, o que nos indica que devemos ser mais cuidadosos nas áreas de relacionamentos, finanças e valores.





Quando ocorre Em 2017, de 9 de abril a 3 de maio, de 13 de agosto a 5 de setembro e de 3 a 23 de dezembro.





O lado negativo Seja na comunicação falada ou escrita, os tarólogos apontam falhas na comunicação durante este período e há quem defenda que os próprios meios de transporte e as telecomunicações (telefone, telemóvel, correio, e-mail, redes sociais) podem falhar ou mesmo avariar.





O lado positivo Por outro lado, a mesma comunidade também defende que estas fases são ótimas para estimular o lado criativo: ler, estudar, refletir, investigar ou até mesmo retomar assuntos inacabados. Ficamos com a intuição e a perspicácia aguçadas, mas também nos podemos iludir com facilidade.



Mesmo com algumas desvantagens ao nível comunicativo, os períodos com qualquer planeta retrógrado são fases favoráveis à introspeção e à reflexão.



Por Rita Silva Avelar





via GIPHY