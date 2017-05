pub

Pode não ser um casamento real, mas verdade seja dita, não andará longe disso… O casamento de Pippa Middleton com James Matthews é já um dos acontecimentos mais aguardados do ano. Primeiro, porque todos se lembram do sucesso que Pippa fez no casamento da irmã. Segundo, precisamente por ser irmã de Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, um dos membros da família real britânica. Terceiro, porque é tia dos mais novos herdeiros ao trono de Inglaterra, o príncipe George e a princesa Charlotte, que estarão também presentes no casamento.

A cerimónia está marcada para o próximo dia 20 de maio. Dizemos-lhe agora tudo o que há a saber sobre este casamento.





O NOIVO

James Matthews, 41 anos, é diretor executivo do Eden Rock Capital Management Group, estudou no mesmo colégio dos príncipes William e Harry e é proprietário de uma casa na zona de Chelsea (Londres) no valor de 17 milhões de libras, onde aliás o casal passará a viver depois do casamento. James pertence a uma família dedicada à indústria hoteleira – os pais são donos do Hotel Eden Rock de St Barts.

Pippa e James são considerados um casal ‘ioiô’, pelo facto de já terem namorado e terminado o namoro mais do que uma vez. O casal ter-se-á conhecido no ano de 2007, em St. Barts, e começaram a namorar em 2012. As coisas não correram bem, mas voltaram a juntar-se em 2015, depois do namoro de Pippa com Nico Jackson ter terminado.





A FAMÍLIA DO NOIVO

Trata-se de uma família bastante abastada de Inglaterra. A empresa da família ligada à indústria hoteleira teve lucros no último ano avaliados em mais de 1,5 mil milhões de libras.





O PADRINHO DO NOIVO

Spencer Matthews, de 27 anos, é irmão do noivo e será o padrinho de casamento. Tem uma vida relativamente conturbada, com várias namoradas, participações em reality shows e outros programas de televisão e já chegou a ser apanhado a consumir cocaína.





O ANEL DE NOIVADO

O diamante Asscher do anel de noivado no valor de 260 mil euros oferecido pelo noivo James Matthews.





DESPEDIDA DE SOLTEIRA

A escapadela de Pippa e Kate Middleton até ao resort de Ski Meribel, em França, na mesma altura em que o príncipe William foi visto, em Verbier, na Suiça, terá sido para celebrar a despedida de solteira. A viagem terá sido oferecida a Pippa pelos pais, Carole e Michael Middleton.





LAKE DISTRICT

É uma região a norte de Inglaterra, situada no Parque Natural de Cumbria. Foi aí que James terá pedido Pippa Middleton em casamento, no passado mês de julho, e depois de um ano de namoro.





ORGANIZAÇÃO DO CASAMENTO

De acordo com a tradição, é a família da noiva que paga o casamento. Sabe-se que a mãe da noiva, Carole Middleton, terá contratado alguns organizadores de casamentos, acabando por concluir que queria fazê-lo ela própria. De recordar que o negócio da família Middleton é precisamente o da organização de eventos.





A IGREJA

Trata-se de uma igreja do século XII, a St. Mark’s Church, situada em Englefield, Berkshire (Inglaterra). Não fica muito longe da casa da família Middleton, em Bucklebury.





O VESTIDO

Eis a grande dúvida… Sabe-se apenas que o designer Giles Deacon visitou Pippa e Carole Middleton, pouco antes do Natal. É até ao momento o nome mais apontado. Também Stephen Jones, conhecido pelos extraordinários chapéus e enfeites de cabelo, foi recentemente visto a sair de casa de Pippa e James, carregando um enorme saco.





MENINOS DAS ALIANÇAS

Não há nenhuma confirmação oficial, mas consta que os pequenos príncipes George e Charlotte, sobrinhos da noiva, serão as duas crianças escolhidas para levar as alianças até ao altar.





DAMAS DE HONOR

Tallulah Goldsmith, de 14 anos, é filha do tio de Pippa, ‘Uncle’ Gary Goldsmith, e será uma das damas de honor.





AS FLORES

Pippa Middleton foi vista na florista Lavender Green, na zona de Chelsea, em Londres, o que leva a crer que talvez seja dali que sairão as flores para o casamento.





OS CONVIDADOS

De acordo com os media internacionais, serão, no mínimo, 350 pessoas convidadas para o casamento. Além de alguns membros da família real inglesa, serão convidados os amigos mais próximos de Pippa, conhecidos por ‘Piparettes’ (Alice St John Webster, Camilla Campion-Awwad, Lord Ted Innes-Ker e a mulher Celia Brook, Earl Percy e a irmã Lady Melissa Percy, entre outros). A nova namorada do príncipe Harry, Meghan Markle, também é uma das convidadas já confirmadas.





COPO-DE-ÁGUA

A receção aos convidados depois da cerimónia na igreja terá lugar em Englefield House, pertencente a Richard Benyon, um amigo da família. O espaço apareceu recentemente em filmes como O Discurso do Rei, X Men: First Class e também em séries de televisão como The Crown. À noite, a festa continuará na propriedade dos Middleton.





KATE MIDDLETON

Embora fosse esperado, Kate Middleton não será dama de honor no casamento da irmã, de forma a garantir que todas as atenções estarão em Pippa. De qualquer forma, Kate estará presente e consta que fará um discurso na igreja.





LUA-DE-MEL

A lua-de-mel de Pippa e James deverá ser no Quénia, um destino bastante recorrente no seio da família real britânica. Foi lá que William pediu Kate Middleton em casamento e foi também durante uma viagem ao Quénia que Elizabeth II ficou a saber da morte do pai e que iria ser rainha.



Por Ângela Mata