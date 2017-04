pub

1. Não confronte diretamente



A tendência é acusar a pessoa para obter a confissão, mas assim só conseguirá o contrário. Quanto menos confrontar mais facilmente conseguirá uma confissão.



2. Mãos debaixo da mesa





Quem esconde as mãos tem algo a esconder.





3. Evite o frente a frente





Já reparou que os psicólogos se sentam ao lado dos pacientes? O frente a frente gera um maior sentimento de punição e de vergonha, o que dificulta a obtenção da verdade.





4. Faça perguntas sobre o tema da interrogação





Imagine que é um roubo: pergunte o que pensa sobre as pessoas que roubam, que castigo acha que quem rouba devia ter… Quanto mais benevolentes forem as respostas maior é o indício de culpabilidade.





5. Crie empatia





Mesmo que não concorde, não o refira, diga que é compreensível. Assim será mais fácil a pessoa contar toda a verdade.





6. Faça várias perguntas para a mesma resposta





A técnica mais eficaz é fazer duas ou três perguntas para obter o mesmo resultado. Se estiver a mentir, as respostas não vão bater certo uma com a outra.



7. Peça para contar do fim para o princípio



Se falhar nos detalhes quando conta a história do final para o início, é caso para desconfiar.