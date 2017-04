A marca espanhola adiciona uma novidade romântica às peças desta temporada. Pela primeira vez, a Intropia apresenta uma coleção de vestidos de noiva com o nome Intropia Atelier, desenhada por Alejandra Valero, membro da equipa criativa da Intropia, liderada por Constan Hernández, também presidente e fundador da marca. Em entrevista ao diretor criativo, quisemos perceber em que se inspirou esta coleção, tal como saber quais são os maiores desafios para quem se estreia no universo dos vestidos de noiva. "A ideia surgiu depois de perceber que muitas mulheres elegem os vestidos das nossas coleções para o dia do seu casamento. Vinham até à Intropia procurar uma opção cómoda e rápida, sem a necessidade de passar pelo (longo) processo de ajustes e provas (…) e assim surge a Intropia Atelier." Além disso, recorda-nos, "cada um dos vestidos foi criado a pensar numa segunda vida depois da boda".

Compridos, com uma vibe bohemian chic e repletos de detalhes como bordados ou lantejoulas, assim são os vestidos desta primeira linha, tal como Alejandra Valero, membro da equipa de desenho, idealizou. "Foi ela que ficou a cargo da liderança deste projeto porque a sua sensibilidade e delicadeza para desenhar os esboços era o que procurávamos."

A inspiração, essa, é tão diversa como a da linha já existente, confessa Constan Hernández. "As nossas coleções bebem sempre inspiração de muitas fontes e, em Intropia Atelier, quisemos aplicar essa riqueza criativa em cada um dos vestidos de noiva. Todos eles têm um caráter especial e uma personalidade imensa, tal como as mulheres que os vestirão."

A coleção já está disponível no site da Intropia.