1. RESPIRAR PARA RELAXAR

É verdade: esta é uma das técnicas mais simples e naturais para reduzir a tensão. O único requisito é fazê-lo correctamente, ou seja, usando a respiração abdominal. Ora o que acontece é que a maioria das pessoas respira de uma forma incompleta, a partir do peito.

Se é este o seu caso, pratique o exercício que se segue com alguma regularidade e aprenda a relaxar. Sentada, apoie as mãos nas coxas com as palmas viradas para baixo e mantenha as pernas levemente afastadas e os ombros relaxados. Feche os olhos e comece a respirar tranquila e profundamente. Nesta posição apenas tem de se focar na respiração, assegurando-se que são usados movimentos respiratórios abdominais (a partir do diafragma).



2. FAÇA UMA CAMINHADA

A actividade física promove o bem-estar psicossocial. As pessoas que praticam uma sentem menos sinais de depressão, dormem melhor à noite e ficam mais resistentes ao stress.

Ana Rita Oliveira, licenciada em Ciências do Desporto - Exercício e Saúde, explica porque é que “a prática de uma actividade física de forma regular é uma excelente forma de tratamento anti-stress e antidepressivo: o exercício por si só estimula a libertação de neurotransmissores como a serotonina e de endorfinas que actuam ao nível do humor e das sensações de bem-estar”, diz.

No entanto, a actividade física não tem de ser forçosamente estruturada (por exemplo, ser feita em ginásio) para se obter benefícios a nível mental. Uma caminhada pode fazer o mesmo efeito. Neste caso e para tirar ainda mais partido deste passeio, faça-o, sempre que possível, à beira-mar ou em zonas verdejantes.



3. CONSUMA OS ALIMENTOS CERTOS

Por esta altura já quase todos sabemos que a chave para uma vida saudável rima com uma alimentação equilibrada e em quantidades certas e o consumo de alimentos pouco refinados e com pouco açúcar. Agora é importante saber que alguns alimentos têm propriedades anti-stress, incluindo-se neste grupo os ricos em vitamina B3, B6 e em magnésio (abóbora, cenoura, tofu, alcaçuz, cogumelos, couves, amendoins, peru, frango, atum, salmão, grão, feijão de soja, bananas, manga, banana, kiwi, amoras, morangos, laranjas, chocolate). A abóbora, por exemplo, tem grandes quantidades de zinco, o que, segundo alguns estudos, é fundamental para transformar os triptofanos (aminoácido) em serotonina (a hormona da felicidade). Já a cenoura, de acordo com um estudo publicado no Internacional Journal for Vitamin and Nutrition Research, é rica em vitamina biotina (também conhecida como vitamina H, B7 ou B8) que combate a depressão e a fadiga. Com base nestes estudos, seja criativa na preparação de pratos com estes alimentos e reduza os seus níveis de stress de forma natural!



4. APRENDA A DIZER 'NÃO'

Quantas vezes já disse ‘sim’ a pedidos inapropriados e a propostas um pouco abusivas por não querer arruinar uma relação? E depois disso, dessa aparente falta de coragem, sentir-se profundamente irritada e, por vezes, até mesmo com a amarga sensação de que perdeu algum respeito por si própria? Ah, pois é! Acontece. Mas não tem de acontecer.

Poderosa, sem dúvida, e potencialmente destruidora, a palavra ‘não’ é contudo necessária, em determinados contextos. No livro de sua autoria O Poder de Um Não Positivo (Livros D’Hoje), William Ury explica que quando utilizada correctamente “pode transformar as nossas vidas profundamente e para melhor”, deixando claro que é possível usar este “poder” (dizer ‘não’) e ao mesmo tempo “preservar a relação” em causa. Por vezes não só se consegue assegurar essa ligação com o outro como se ganha o seu respeito a dobrar.



5. CONTROLE OS SEUS SENTIMENTOS

O importante na nossa vida são os pensamentos e não os acontecimentos, na medida em que eles são responsáveis pelos nossos estados de espírito (estar alegre ou triste, irritada ou desesperada). Pelo menos é o que nos garante a psicóloga Maria Jesus Alava Reyes no seu livro A Inutilidade do Sofrimento (A Esfera dos Livros), que, por isso, nos aconselha a controlar a mente tendo pensamentos positivos. Escreve a este propósito: “Podemos ser felizes ou infelizes colocando o nosso ‘cérebro a nosso favor’ ou, pelo contrário, pondo-o ‘contra nós’.” Também Matthier Ricard propõe exercitar as emoções positivas via à felicidade. Este monge budista vai ainda mais longe ao defender que é possível alterar fisicamente o cérebro através dos pensamentos que elegemos ter.



6.RECUPERE O SONO

Dormir um sono de qualidade ajuda-nos a recuperar as energias perdidas e reforça as defesas e o sistema imunitário. É também essencial ao nosso equilíbrio psicológico. Por isso, prepare a hora de dormir ao pormenor, assegurando-se que cria as condições ideais para uma noite de sono relaxante. Para facilitar, tome um banho de imersão tépido, recorrendo a sais ou óleos com propriedades calmantes. Se preferir, pode mesmo usar as plantas naturais para o efeito, como a lavanda, ou verter umas gotas de óleo desta mesma planta na sua almofada. De manhã espreguice-se bem antes de se levantar.



7. CRIE UMA ATMOSFERA RELAXANTE

Os seguidores do Feng Shui (definida como arte de harmonizar o ambiente) não se cansam de explicar que uma casa bem arejada onde as energias fluem é fundamental para a saúde. A decoração de interiores, que vai da disposição dos móveis às cores das paredes e tipo de iluminação, também faz parte do Feng Shui devendo, por isso, ser planeada ao pormenor. Tenha atenção a mais este aspecto para evitar o stress.

Acender umas velas, escutar uma música relaxante – que pode ir desde um tema medieval aos sons da Natureza (o mar, a floresta, entre outros) – pode completar esta atmosfera tranquilizadora.



8. DIVIRTA-SE

Umas vezes sozinha, outra com os amigos, faça diferentes programas culturais: vá ao teatro, ao bailado, ao cinema, a um museu, a uma exposição. Ao fim da tarde beba um chá numa esplanada, à noite um copo num bar ou vá dançar a uma discoteca. Divirta-se também sem sair de casa, recuperando ou encontrando alguns hobbies: veja um filme sem sair do sofá, escute uma boa música, leia um bom livro.

Muito calmantes, os trabalhos manuais são outra escolha acertada para dar cor aos seus dias. As possibilidades neste âmbito são imensas – do bordado ao croché, da pintura à moldagem. Mas se preferir, cozinhe. Cozinhar com tempo é um excelente exercício de criatividade e prazer, e muito, muito apaziguador.





TERAPIAS QUE RELAXAM E HARMONIZAM

• Reiki Baseada na canalização da energia universal através das mãos do terapeuta, pretende restaurar o equilíbrio energético vital de quem a recebe, restaurando o seu estado emocional, físico e espiritual.

• Yoga Reduz o stress, combate a tensão de quem o pratica. Combinando posições de alongamentos e exercícios respiratórios, traz ainda vantagens a nível físico, nomeadamente ao nível do equilíbrio e da tonificação do corpo.

• Shiatsu Equilibra a energia vital e alivia dores físicas. O terapeuta segue os pontos da acupunctura, pressionando-os e estimulando-os.

• Tai Chi Arte marcial chinesa, é reconhecida também como forma de meditação, neste caso em movimento. A sua prática promove a saúde em geral (a força muscular aumenta, por exemplo). É uma referência de equilíbrio e tranquilidade.

• Chi Kung O uso da energia no tratamento de doenças, promoção da saúde e longevidade. O treino regular de Chi Kung assegura ainda maior capacidade de concentração, optimização da capacidade de memória e autocontrolo, entre outros.

• Pilates Método de alongamentos e exercícios físicos que visam reeducar o movimento corporal e a postura. Aumenta a flexibilidade e a força muscular, melhora a respiração e é um excelente método anti-stress.