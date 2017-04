4. A cor verde invade as ruas no dia de São Patrício, mas esta não é a cor oficial! Sabe qual é?

1. O trevo é um dos acessórios mais usados nas comemorações deste dia. Mas sabe qual é o simbolismo? Os irlandeses contam que St. Patrick usava as folhas dos trevos para explicar a Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo).





2. E se lhe disser que Saint Patrick não se chamava Patrick e nem sequer era irlandês? O verdadeiro nome do santo padroeiro da Irlanda era Maewyn Succat e nasceu na Grã-Bretanha. Foi levado para a Irlanda sequestrado por salteadores irlandeses e vendido como escravo. Quando conseguiu escapar, refugiou-se num mosteiro e acabou por tornar-se padre. Foi nessa altura que adotou o nome Patricius.





3. O St. Patrick’s Day é um dia para celebrar com cerveja preta. Estima-se que, diariamente, são vendidas 5,5 milhões de canecas de cerveja em todo o mundo. No dia 17 de março, o número mais do que duplica, sendo bebidas mais de 13 milhões de canecas.



4. A cor verde invade as ruas, um pouco por todo o mundo, no dia de São Patrício. Mas a cor tradicional de Saint Patrick é o azul… Há um tom de azul que é inclusive chamado Azul de Saint Patrick. O verde roubou o protagonismo quando o trevo passou a ser um dos símbolos deste dia.





5. Sabia que no dia de São Patrício é tradição oferecer um vaso de trevos irlandeses ao Presidente dos Estados Unidos da América? Mas por questões de segurança o presente tem de ser destruído: não se pode oferecer flores ou comida ao Presidente dos Estados Unidos.



Por Adriana Fernandes