2018 vai ter mais um casamento real. A princesa Eugenie, filha dos duques de York e neta da rainha Isabel II, está noiva de Jack Brooksbank, embaixador da Casamigos, a empresa de tequila de George Clooney, Rande Gerber e Mike Meldman.

O pedido de casamento aconteceu no início de janeiro, na Nicarágua. Segundo o comunicado do Palácio de Buckingham, o casal vai subir ao altar no outono de 2018, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, o mesmo onde o príncipe Harry e Meghan Markle vão casar a 19 de maio. Na mesma igreja casaram ainda o príncipe Carlos com Camilla Parker Bowles, o príncipe Edward com Sophie Rhys Jones e Peter Phillips, filho da princesa Ana, com Autumn Kelly.