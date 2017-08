Por Máxima, 07:00

A gala dos MTV Music Video Awards decorreu no domingo, no Madison Square Garden em Nova Iorque. A grande estrela da noite foi Beyoncé, que conquistou 8 estatuetas e recriou algumas passagens do Lemonade, num medley memorável.



Percorra a galeria para ver os 12 melhores looks de red carpet e c onsulte aqui todos os vencedores da noite:



Videoclip do Ano: Formation, Beyoncé

Melhor Videoclip Feminino: Hold Up, Beyoncé

Melhor Videoclip Masculino: This is what you came for, Calvin Harris

Melhor Videoclip Pop: Formation, Beyoncé

Melhor Videoclip de Hip-Hop: Hotline bling, Drake

Melhor Videoclip de Rock: Heathens, Twenty One Pilots

Melhor Videoclip de Colaboração: Work from home, Fifth Harmony ft. Dolla $ign



Melhor Coreografia: Formation, Beyoncé

Melhor Novo Artista: DNCE

Melhor Direcção: Formation, Beyoncé

Melhor Direcção de Arte: Blackstar, David Bowie

Melhor Edição: Formation, Beyoncé

Melhor Videoclip de Longo Formato: Lemonade, Bayoncé

Melhor Fotografia em Videoclip: Formation, Beyoncé

Melhores Efeitos Especiais: Up&Up, Coldplay

Melhor Videoclip de Dance: How deep is your love, Calvin Harris & Disciples