A designer voltou a marcar pela diferença com as escolhas arrojadas de indumentária.

Victoria Beckham esteve em Paris para os desfiles de alta costura que arrancam agora na capital francesa. Uma das suas primeiras aparições nas ruas de Paris fez furor pela escolha da mistura de cores da sua indumentária. Azul bebé e laranja são à partida dois tons que muito pouca gente ousa em misturar. Mas não é esse o caso de Victoria Beckham.As calças largas de cor laranja vibrante são da sua própria coleção de outono/inverno 2017, bem como a blusa azul. Para compor o look, Victoria optou por levar uma clutch castanha.Foi com o mesmo look que Victoria se apresentou no International Woolmark Prize 2017.