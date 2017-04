pub





Victoria Beckham realizou uma festa privada em Hollywood para a apresentação da sua coleção em colaboração com a Target

O evento decorreu no jardim de uma mansão, em Los Angeles, e contou com muitos rostos conhecidos da Sétima arte. A decoração da festa contou com uma cabine telefónica tipicamente londrina, a combinar com a anfitriã, e muitos pormenores florais. Algumas das convidadas levaram vestidas peças da coleção que estará disponível a partir do dia 9 deste mês.