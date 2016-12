Porque os acessórios também constroem um look, conheça aqui uma das apostas mais frequentes de Olivia Palermo.

Um dos itens preferidos da it-girl são os óculos de sol. Raramente a vemos sem uns no rosto, e é por isso que a parceria com a marca californiana de óculos de sol Westward, que surgiu no princípio deste ano, não é surpreendente.



(Re)veja a coleção, que aposta em tendências fortes como o padrão tartaruga, os espelhados laranja e amarelos e o design retro.