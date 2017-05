É uma das mulheres mais faladas e requisitadas do momento e arrebatou o coração do príncipe Harry.

Meghan Markle namora com o príncipe Harry há já um ano e vai acompanhá-lo no casamento de Pippa Middleton esta semana. Alinhamos tudo o que tem de saber acerca desta que é uma das mulheres mais badaladas da atualidade.

- Tem 35 anos e nasceu em Los Angeles (4 de agosto de 1981), mas vive em Toronto, cidade onde é gravada a série de televisão onde trabalha. A mãe é terapeuta e instrutora de ioga, e o pai, diretor de fotografia.

- É atriz e ficou conhecida pelo papel de Rachel Zane na série de televisão Suits. A televisão fez parte da sua vida desde muito cedo, pois acompanhava muitas vezes o pai que trabalhava como diretor de iluminação em vários programas de televisão.

- Estudou num colégio católico e seguiu o seu percurso académico até à Northwestern University School of Communication, onde frequentou os cursos de Teatro e Relações Internacionais.

- Antes de se tornar atriz, chegou a trabalhar na Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires.

- A primeira vez que apareceu na televisão foi num episódio da série General Hospital, em 2002. Depois disso, teve alguns papéis em séries como CSI, Without a Trace e Castle. Participou também em alguns filmes: Get Him To The Greek (2011), Remember Me (2010) e Horrible Bosses (2011).

- É adepta das redes sociais e fundou um blog – thetig.com – ao qual entretanto já disse adeus. Mas continua bastante ativa sobretudo no Instagram, onde continua a partilhar muitas das suas paixões e acontecimentos do seu dia-a-dia. Possui mais de 106 mil seguidores no Instagram e 11 mil no Twitter.

- Meghan casou na Jamaica há cinco anos atrás com o então namorado, o produtor Trevor Engelson. Separaram-se em 2014 e já estão divorciados.

- Harry e Meghan ter-se-ão conhecido no Canadá, em maio do ano passado, numa altura em que o príncipe se encontrava a promover o Invictus Games 2017. Só em novembro passado, e devido à pressão dos media sobre Meghan, o Palácio de Kensington divulgou um comunicado no qual confirmava a relação entre ambos.

-Meghan é conhecida também pelo seu trabalho humanitário, como embaixadora da World Vision Canada. Já viajou até ao Rwanda, em África, para ajudar num projeto de limpezas de água. Também já trabalhou para as Nações Unidas, participando no movimento a favor da Igualdade de Género HeforShe.

- Com apenas 11 anos, Meghan conseguiu que uma marca de sopas mudasse a campanha publicitária depois de ela ter escrito uma carta à então Primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, onde reinvindicava o facto de no spot publicitário estar implícito que as mulheres pertenciam à cozinha.

- Devido a uma alteração recente na lei inglesa, Meghan já poderá casar com Harry na Abadia de Westminster. Desde 1701, não era permitido a um herdeiro direto ao trono casar com alguém que fosse da religião Católica, a menos que abdicasse do direito ao trono. A lei alterada em 2015, já permite que o herdeiro ao trono se case com uma católica. Ainda, assim, se o casal decidir casar terá primeiro que contar com a aprovação da rainha Isabel II, bem como uma licença especial do Arcebispo de Canterbury (pelo facto de Meghan ter sido anteriormente casada)







Ângela Mata