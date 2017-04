Todos os convidados de luxo do evento que decorreu em Nova Iorque.

Ryan Reynolds com a mãe

A revista norte-americana Time realizou mais uma edição anual da gala que celebra a lista das 100 pessoas mais influentes do momento. O evento decorreu no Lincoln Center, em Nova Iorque, e contou com o casal sensação Blake Lively e Ryan Reynolds.

Blake Lively roubou todas as atenções da noite ao surgir com um maravilhoso vestido Marchesa. A oscarizada atriz Viola Davis optou por um vestido Armani. Mas a lista de convidados não se ficou por aqui. Nomes como Naomie Campbell, Sarah Paulson, Ashley Graham ou Margot Robbie também marcaram presença.

As atuações musicais da noite ficaram a cargo de John Legend e Demi Lovato.