A primeira loja em Portugal da Timberland, no número 196 da Avenida da Liberdade, abriu portas totalmente renovada e alinhada com o espírito da marca: jovem, contemporânea, descontraída e com personalidade. O design é mais tecnológico e interativo que nunca e cruza-se na perfeição com o cunho handmade da marca. Ao fundo do espaço, destaca-se a secção denim, adornada com néon, onde se encontram os clássicos modelos de calças de ganga e camisas.

Para tornar a loja ainda mais especial foi criado o corner Cobbler Station (único no país), onde os clientes podem aprender mais sobre o cuidado a ter com as suas botas Timberland e personalizar os seus atacadores.